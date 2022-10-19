ВРУ создала Фонд ликвидации последствий от вооруженной российской агрессии

Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект, который предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. За соответствующий законопроект №8027 проголосовал 251 народный депутат.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, источником наполнения фонда будут национализированные средства и продажа национализированного имущества. Все деньги от национализации будут направлять в спецфонд и дальше использовать по направлениям и по согласованию с профильным парламентским комитетом.

Среди главных направлений, на которые будут использоваться средства фонда, реконструкция, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и тех, кто утратил его в результате вооруженной агрессии рф; разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, которые были разрушены в результате вооруженной агрессии рф; приобретение жилых помещений для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, причиненного вооруженной агрессией рф, восстановление газоснабжения, электроснабжения и освещения.

Напомним, как бывший украинский заключенный создал фонд, который будет выплачивать награду за информацию об оккупантах.