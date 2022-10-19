Глава МАГАТЭ намерен снова приехать в Украину из-за ситуации на Запорожской АЭС

В связи с ситуацией на ЗАЭС, которая оккупирована российскими захватчиками, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время вернуться в Украину для продолжения переговоров по созданию зоны безопасности на станции.

Об этом сообщает Reuters.

«Есть вероятность, что я вернусь в Украину и россию, это собственно то, о чем мы принципиально договорились, на данный момент мы продолжаем консультации, направленные на установление зоны защиты. Я ищу новые пути продвижения вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро мне придется вернуться», - сказал он.

Гросси также отметил, что не стоит исключать готовность россии применить ядерное оружие.

«Я считаю, что возможность использования россией ядерного оружия не является немедленной возможностью. Очевидно, что ничего нельзя исключать, я не нахожусь в механизме принятия решений в этой стране, но я считаю, что это будет крайняя мера», - сказал Гросси.

Напомним, из-за обстрела российских войск 17 октября на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью, после чего станция снова работала на дизель-генераторах. Уже 19 октября ЗАЭС снова восстановила внешнее аварийное питание.