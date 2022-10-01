Николаевские морпехи с помощью минометов «демилитаризовали» российский «УРАЛ»

Николаевские морпехи с помощью минометов взорвали грузовик УРАЛ российской оккупационной армии вместе с личным составом.

Об этом сообщает 36-я ОБрМП на своей странице в Facebook.

«Морские пехотинцы продолжают выжигать рашистскую нечисть из украинской земли. Так, где-то в Донецкой области, вражеский УРАЛ под минометным огнем морпехов 1 отдельного батальона морской пехоты «принял непростое решение» и успешно демобилизовался с личным составом», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как артиллерия 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожила огневую позицию оккупантов в Херсонской области.