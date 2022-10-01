На ЗАЭС оккупанты формируют списки работников, подписавших контракт с «Росатомом», чтобы мобилизовать их на войну

Работникам Запорожской АЭС, подписавшим или подписавшим контракт с «Росатомом», грозит мобилизация в рашистскую армию.

Об этом сообщает « Энергоатом» .

Отмечается, что сегодня президент России Владимир Путин ввел военное положение на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также Путин заявил о введении на них режима территориальной обороны.

«По информации источников на Запорожской АЭС, оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с Росатомом (АО «Экплуатирующая организация «Запорожская АЭС), чтобы мобилизовать часть из них на службу в российскую армию и/или рашистскую территориальную оборону», - говорится в сообщении. сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне заставляют сотрудников ЗАЭС переходить на работу в «Росатом».