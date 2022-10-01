В Винницкой области сотрудники СБУ задержали 4 жителей, которые снимали и пересылали видео с «прилетами»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех жителей Винницкой области – они снимали видео с «прилетами» ракет и рассылали их по сети.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и опрокинул коллегам, остальные трое также поделились с друзьями.

Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей.

«В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла на нанесение ущерба Украине или помощи государству-агрессору нет», – признается винничанин.

В СБУ напоминают, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, Служба безопасности задержала вражеского приспешника, который помогал российским захватчикам во время временной оккупации Киевщины, а после освобождения области от оккупантов поступил в добровольческий батальон.