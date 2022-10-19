В оккупированном Мариуполе россияне демонтировали памятник жертвам Голодомора – его назвали «символом дезинформации»

Оккупанты Мариуполя демонтировали памятник жертвам Голодомора. Его назвали символом «дезинформации на государственном уровне».

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Памятник установили в 2004 году у Драматического театра. Коллаборационные власти заявили, что гранит от монумента отдадут на стройматериалы.

«Разрушение памятника – очередное издевательство над памятью миллионов жертв страшной трагедии и попытка переписать историю. Российские оккупанты делают все, чтобы уничтожить историческую память мариупольцев и Украины», - пишут в городском совете.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе учителя-коллаборанты учат детей фейкам и пропаганде.