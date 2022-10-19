Введенное оккупантами «военное положение» может усилить депортацию украинцев в рф

Введение так называемого “военного положения” на оккупированных рф украинских территориях готовит почву для продолжения депортации украинцев в россию.

росСМИ опубликовали разъяснение, какие меры могут ввести на оккупированных территориях.

Напомним, что “военное положение” ввели оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В Крыму ввели “средний уровень реагирования”.

На оккупированных территориях могут эвакуировать больницы, школы, других соцобъекты, а также предприятия и производства. Кроме того, предусмотрена “возможность отселения людей в безопасные районы с предоставлением им жилья”. Т.е. может последовать высылка украинцев в российские провинции. Помимо этого, могут ввести особый режим въезда в регионы и выезда из них. Также возможны:

“- ограничение свободы передвижения, досмотр автомобилей, запрет на выезд с территории рф. - привлечение жителей регионов к работам для нужд обороны, ликвидации последствий обстрелов; - изъятие у организаций и граждан необходимого для нужд обороны имущества - государство выплатит полную стоимость изъятого; - запрет или ограничение выбора места пребывания или жительства; - запрет или ограничение возможности проведения собраний, митингов, демонстраций, а также забастовок. - введение военной цензуры – в том числе для сообщений, передаваемых по интернету”, - сообщают росСМИ.

Т.е. оккупанты могут лишить украинцев права перемещения по рф и выезда из россии, чтобы люди не смогли вернуться в Украину.

Отметим, что депортация украинцев продолжается с зимы этого года. Она существенно коснулась жителей Донецкой и Луганской областей, в особенности Мариуполя. В октябре она фактически началась в Херсонской области, когда оккупанты вывезли в россию несколько тысяч детей.