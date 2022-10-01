Сенкевич призвал николаевцев сделать запас воды и еды – на случай российских атак против энергетики

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан сделать запасы воды и еды.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Сенкевич напомнил о недавнем ночном отключении электроэнергии. Подключение оперативно восстановили, однако мэр опасается дальнейших российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

– Впереди может быть отключение электроэнергии, а вместе с ним других систем, использующих электроэнергию. Это касается и воды. С начала полномасштабной войны я просил, чтобы вы накапливали резервы питьевой воды, и сейчас кое-кто об этом забыл. Пожалуйста, имейте недельный запас питьевой воды и пищи на случай отключения энергии. Чтобы вы были готовы ко всему, – сказал мэр.