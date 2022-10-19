В Киеве патрульные доставили домой ребенка, спрятавшегося в бомбоубежище и не знавшего, что закончилась тревога

В Киеве 18 октября патрульные доставили домой ребенка, оставшегося наедине в бомбоубежище и не знавшего, что закончилась тревога.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.
Около 22 часов на служебный планшет патрульных поступило сообщение об одинокой девочке в бомбоубежище. Патрульным она рассказала, что во время воздушной тревоги сама срочно побежала к ближайшему укрытию. Однако девочка не знала, что тревога закончилась.
Полицейские отвезли ребенка к матери, которая его разыскивала.
“Помните, что детям, особенно подросткам, очень тяжело воспринимать страшную реальность войны. Поэтому уделяйте больше внимания и поддерживайте их. Вместе мы победим всех врагов! – говорится в сообщении.