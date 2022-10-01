В Херсонской области ВСУ взорвали склад боеприпасов – половина оккупантов ранены, а остальные сбежали

Пополнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных нанесло дополнительных проблем командованию.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию России.

По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальные – прибегли к бегству. Подразделения росгвардии, под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами, проводят мероприятия по поиску дезертиров.

Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе города Херсона. Рабочих набирают якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан.