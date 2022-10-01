США арестовали сына российского губернатора, который передавал рф американские военные технологии

Минюст США выдвинул пяти гражданам россии и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы официальные обвинения в уклонении от глобальных санкций и отмывании денег.

Об этом сообщает Лига.net.

Двое из обвиняемых уже арестованы в Европе. Как утверждается, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, находящихся под санкциями организаций и "крупнейшего в мире энергетического конгломерата".

19 октября в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было объявлено обвинительное заключение по 12 пунктам, согласно которым пяти гражданам россии - Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известной как "Лана Нойманн"), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены обвинения, связанные с организацией глобальной системы контрабанды и отмывания денег. Артём Усс является сыном губернатора красноярского края россии.

Обвинения также были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсу (также известному как Хуанфе Серрано) и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках этой схемы занимались незаконными соглашениями с нефтью в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA.

Представитель прокуратуры заявил в суде, что обвиняемые в интересах олигархов организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти от находящейся под санкциями Венесуэлы. Для этого была создана длинная цепочка транзакций с участием подставных компаний и с использованием криптовалюты.

Сторона обвинения также заявила, что "продолжит преследование тех, кто способствует разжиганию жестокой войны против Украины, уклоняется от санкций и поддерживает теневую систему транснационального отмывания денег".