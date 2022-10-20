«Берегите свою жизнь»: Зеленский призвал жителей оккупированных территорий избегать призыва в армию рф

Президент Владимир Зеленский предупредил жителей временно оккупированных юго-восточных районов Украины, что россияне будут пытаться их забрать в свою армию.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
- В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого, как можете. Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции. И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов...
– россия полгода сторонилась даже слова «война», наказывала за него своих же людей уголовными делами, а теперь сама же объявляет военное положение на оккупированной территории. Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, – просто истерика у «товарищей чекистов». Истерика, которая будет тем больше, чем ближе будет поражение россии, - сказал Зеленский.