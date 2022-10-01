ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты могут весной нанести удар с белорусской территории

Уже 239-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 19 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 октября.

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02:25 Вероятность повторного вторжения агрессора с территории беларуси низка, но весной такая угроза может значительно возрасти.

Об этом сказал помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, передает “Укринформ”.

- Вероятность повторного вторжения агрессора в Украину из беларуси очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти, - сказал Силкин.

– По официальным данным, сейчас на территории беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных военнослужащих россии, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов, – добавил он.

02:21 Опубликовано видео уничтожения российской артиллерии на Херсонщине.