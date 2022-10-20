Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 43 оккупанта, шесть танков и два склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 19 октября доступна по этой ссылке.

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07:02 В Южнобужском операционном районе обстановка остается сложной, но контролируемой, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 19 октября.

Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил.

Противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение наших подразделений путем ведения воздушной разведки с использованием беспилотных аппаратов. Одного из таких шпионов наше зенитно-ракетное подразделение сбило в Бериславском районе Херсонской области.

В полдень ракетой воздушного базирования Х-101, направленной с самолета Ту-95, противник нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Обошлось без человеческих потерь.

На Николаевщине из миномета враг гнал в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.

Вертолетами армейской авиации и парой штурмовиков Су-25 противник нанес четыре авиационных удара неподалеку от Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсона. Потерь нет.

Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесено шесть ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов «Бук-2М», «ТОР» и «Панцирь», а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение дня отработано более 440 огневых задач. Уточненные потери врага составили: 43 рашиста, шесть танков, девять единиц автобронетехники, две гаубицы 152 калибра, командно-штабную машину и вражеский беспилотник-разведчик. Уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает девять кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма. Среди них два вражеских больших десантных корабля, два носителя крылатых ракет с суммарным залпом – 12 «Калибров».