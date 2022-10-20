США готовы ввести санкции против Ирана за передачу рф дронов-камикадзе

США предупредили Иран о санкциях за передачу россии дронов-камикадзе.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Соединенные Штаты присоединились к Британии и Франции в вопросе о передаче Ираном беспилотников россии на заседании Совета безопасности ООН, где члены Совета получили экспертные брифинги от Секретариата ООН по поводу сообщений о передаче этого опасного оружия.

«Мы выразили серьезную обеспокоенность по поводу приобретения россией этих БПЛА у Ирана в нарушение резолюции 2231 Совета безопасности ООН», - отмечается в заявлении.

В июле Соединенные Штаты предупреждали, что Иран планирует передать россии дроны для использования в войне против Украины.

«И теперь у нас есть многочисленные доказательства того, что эти БПЛА используются для ударов по украинскому гражданскому населению и критической гражданской инфраструктуре. Поскольку Иран продолжает врать и отрицать предоставление оружия россии для использования против Украины, мы стремимся работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия рф», - заявили в США, добавив, что Вашингтон без колебаний будет применять санкции и другие соответствующие инструменты в отношении всех, кто вовлечен в эти поставки оружия.

«Мы также будем продолжать наращивать беспрецедентную помощь безопасности Украины, включая средства противовоздушной обороны, чтобы Украина могла защититься от этого оружия», - говорится в заявлении.

Напомним, что Рада осудила Иран за поддержку вооруженной агрессии россии против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

