Оккупанты могут нанести удар по Каховской ГЭС, чтобы обвинить ВСУ и прикрыть свое запланированное отступление с Херсонщины

Российские оккупанты могут совершить нападение на Каховскую ГЭС, но обвинить в этом украинских военных. Подтопления, которые могут стать следствием атаки, армия россии использует как прикрытие для запланированного отступления из Херсона.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Российские военные могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку» , - говорится в отчете.

По данным американских аналитиков, пособники оккупантов предупредили о якобы возможном ударе ВСУ по плотине Каховской ГЭС. Делают это для того, чтобы появились информационные условия для повреждения дамбы российской стороной и возложение ответственности за возможные последствия в Киеве.

«18 октября суровикин заявил, что получил информацию о якобы намерении Киева пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области. сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские войска намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона», - отмечают в ISW.

Кроме того, командующий войной генерал сергей суровикин обвиняет Украину «в планах удара по гражданской и жилищной инфраструктуре Херсонской области». В свою очередь, «губернатор» владимир сальдо отмечает эвакуацию россиян с западного берега Днепра в ожидании «широкомасштабного украинского наступления».

Именно подрывом дамбы ГЭС москва намерена обвинить Украину в материальном ущербе и гибели людей, а также использовать наводнение для прикрытия своего отступления.

«Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы омрачить новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной Херсонщины», – заключает аналитики ISW.

Напомним, что гауляйтер сальдо объявил об «эвакуации» жителей Херсонщины и Снегиревки, а суровикин заговорил о «непростых решениях». Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей вводится военное положение. Теперь его указ должен утвердить совет федерации.