В Донецкой области СБУ задержала агентов ФСБ, которые охотились по расчетам Javelin

В ходе контрдиверсионных действий в прифронтовых районах Востока Украины СБУ задержала двух российских агентов, которые собирали разведданные о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории Донецкой области, в том числе на Бахмутском направлении. Среди основных задач злоумышленников было выявление позиций украинских боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, задержаны двое жителей Донбасса, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы представителями ФСБ. По указанию оккупантов они должны были проводить разведывательно-подрывную деятельность вблизи линии фронта.

Установлено, что вражеские приспешники контактировали со своими российскими кураторами через сеть связных с временно оккупированной территории региона. Ими оказались несколько боевиков "1-го армейского корпуса" захватчиков.

Получившуюся на себя агентов информацию они передавали представителю так называемого «мгб» и руководителю разведки одной из группировок террористической организации «днр», которые далее «отчитывались» в ФСБ.

Для коммуникации злоумышленники использовали закрытые каналы электронной связи, а собранные разведданные передавали в виде GPS-координата с описанием объекта.

Агрессор использовал полученные сведения для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов по местам расположения подразделений ВСУ.

В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против Украины.