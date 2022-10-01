Россияне начали «эвакуацию» из Энергодара и массово вывозят награбленные вещи

Российские оккупанты начали спешно уезжать из Энергодара Запорожской области и вывозить ценные вещи.

Об этом 20 октября сообщает Telegram-канал «Энергоатом».

«Паника, страх и ожидания поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить награбленное имущество», - говорится в сообщении.

Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы «Скифская». Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи.

«Это эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом путина мародерство под прикрытием введенного им «военного положения» на временно оккупированных россией украинских территориях», - добавили в «Энергоатоме».

Напомним, что гауляйтер сальдо объявил об «эвакуации» жителей Херсонщины и Снегиревки, а суровикин заговорил о «непростых решениях». Также российский диктатор владимир путин заявил, что на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей вводится военное положение. Теперь его указ должен утвердить совет федерации.