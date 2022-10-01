В Германии подожгли приют для украинских беженцев

В Грос-Стремкендорфе произошел поджог здания, в котором проживали переселенцы из Украины. Жители не пострадали.

Об этом сообщает Spiegel.

По данным полиции, возгорание предположительно связано с поджогом. В день пожара полиция посетила гостиницу из-за граффити со свастикой на входной табличке.

«Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, в настоящее время я предполагаю, что пожар был начат преднамеренно», — сказал пожарный Тино Шоманн.

Точную причину возгорания сейчас должен установить пожарный эксперт.

Жильцов перевели в другое учреждение сразу после пожара, сообщил представитель района. Полиция также подтвердила, что в общей сложности 17 человек были доставлены в безопасное место.

Пожарная команда работала продержаться до раннего утра. На место прибыли почти 120 экстренных служб и около 20 машин скорой помощи.