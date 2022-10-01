Россия грозится провести «переоценку отношений» с ООН из-за расследования поставок иранских дронов-камикадзе

Россия собирается «пересмотреть отношения» с ООН, если организация будет исследовать сбитые над Украиной дроны. В кремле заявили, что россия при атаках якобы «использует только беспилотники собственного производства».

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, поэтому все обвинения остаются на совести наших западных коллег», - сказал Полянский на встрече с журналистами по итогам закрытого заседания Совбеза ООН, где были предъявлены обвинения в поставках Ираном беспилотников россии.

Как доказательство своих слов Полянский напомнил, что на найденных в Украине беспилотниках есть надписи на русском языке.

«Не думаю, что русский настолько широко используется в Иране», – сказал он.

Полянский добавил, что россия проведет «переоценку отношений» с секретариатом ООН и генеральным секретарем организации, если они примут участие в расследовании поставок иранских беспилотников в россию.

«Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам», – констатировал он.