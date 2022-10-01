СБУ задержала блоггера за публикацию видео обстрела Бурштынской ТЭС

СБУ задержала блоггера, обнародовавшего видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Блогер снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграм-канале. Сделал это для увеличения числа подписчиков.

Видео подхватил телеграм-канал, имеющий миллионную аудиторию. Через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов.

«СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блоггеры-«военкоры», но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий. Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы для корректировки точности ударов. Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре. СБУ напоминает, что корректировка вражеского огня является преступлением и наказывается законом», – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что отслеживают случаи распространения таких видео в интернете, осуществляют комплекс поисково-процессуальных действий по установке и привлечению фигурантов к ответственности.