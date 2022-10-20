На Николаевщине двух чиновников Фонда госимущества разоблачили на поддержке оккупантов

Двум должностным лицам Регионального отделения фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях сообщили о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификации ее участников, совершенные должностным лицом.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и в Управлении СБУ в Николаевской области.

Следователи СБУ задокументировали, что фигуранты, руководствуясь идеологическими мотивами, распространяли в Telegram-каналах информацию о ликвидации военнослужащих ВСУ, уничтожении военной техники предоставленной странами-партнерами, ложные материалы и дезинформационные сведения, якобы Украина обстреливает свои же города, с целью уничтожения мирного мира. Также они оправдывали и поддерживали вооруженную агрессию рф против Украины.

Указывается, что эти должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры Николаевской области также имели доступ к информации о местах дислокации военных подразделений в Николаевской области.

В настоящее время двум должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом»).

Продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений.

Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как в апреле был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры харьковчанин Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины. В начале сентября СБУ сообщила о завершении расследования по противоправной деятельности Геннадия Германа. Его будут судить в Одессе.

