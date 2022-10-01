В Сети показали, как оккупационнная армия покидает правый берег Херсонщины

Оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации части региона и дальнейших планов освобождения области, включая объявленные намерения освободить Херсон. С начала октября грузовой паром уже совершил ряд таких рейсов, переправляя военных и военную технику через Днепр из района поселка Козацкое в Новую Каховку.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, а также публикуемые самими оккупантами видео, говорится в совместном материале «Схем» и российской службы «Радио Свобода».

Журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, выходца из Луганщины, воюющего на стороне россии. С начала октября военный фиксировал на фото и видео и публиковал перемещение военнослужащих рф и военной техники с правого на левый берег Днепра – на оккупированную российской армией территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области.

Судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования к «опасному» правому берегу в районе поселка Казацкое: с тех пор пар выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью с полной загрузкой.

10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети Vkontakte.

Впоследствии он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой. «Мы плывем!» – говорит он. «Ты это кому показываешь?», - спрашивает у Теплинского другой военнослужащий.

Журналисты смогли идентифицировать локацию на этом видео и ее точные координаты: видео было снято у правого берега Днепра в районе поселка Козацкое. В это время паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казацкий в направлении Новой Каховки.

Эта паромная переправа, используемая российской армией в военных логистических целях, хорошо известна Вооруженным силам Украины, которые неоднократно наносили по ней удар. Один из ударов, как можно увидеть на спутниковом изображении Sentinel-2, произошел 23 сентября: на снимке виден дым в районе причала в Новой Каховке.

Дым в районе причала в Новой Каховке виден на спутниковом снимке от 23 сентября

С 27 июля такие ракетные удары ВСУ по Антоновскому мосту – главной артерии, соединяющей два берега Днепра на Херсонщине – резко усложнили позиции российской армии в этом регионе. После этого военные рф начали регулярно использовать паромные переправы и налаживать понтонные мосты.

Судя по спутниковым снимкам, в октябре действительно активизировался вывоз военной техники в сторону Новой Каховки. К примеру, вот зафиксирован такой рейс от 5 октября.

На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Козацкого пустым. Один из таких эвакуационных рейсов, вероятно, был снят на видео Макара Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.

Что касается военнослужащего Макара Теплинского – то впоследствии он опубликовал видео уже с Новой Каховки, где разместилось его подразделение. К примеру, на видео «День рождения друга ВДВ», как установили «Схемы», снято в ресторане «Нефертити» в Новой Каховке.

Используя сервис распознавания лиц, журналисты определили еще трех попавших на фото и видео оккупантов, опубликованных Теплинским.

Это житель Краснодарского края Рубик Мкртычев и еще два выходца из оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков. На сообщения журналистов ни сам Теплинский, ни указанные три военнослужащих не ответили.