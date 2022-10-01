Российские спецслужбы могут провести на территории рф теракты, - ГУР

Предположительно российские спецслужбы готовят основу для проведения провокаций на территории рф с последующим обвинением Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Военнослужащие на территории рф распространяют «листовки» для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Якобы «диверсанты» выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.

«Эта «страшилка» – зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения. Вероятно, российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины», – отметили в ГУР МО.

Напомним, что российские оккупанты могут совершить нападение на Каховскую ГЭС, но обвинить в этом украинских военных. Подтопления, которые могут стать следствием атаки, армия рф использует как прикрытие для запланированного отступления из Херсона.