В Днепре ликвидировали ботоферму российских спецслужб, разгоняющую кремлевскую пропаганду в ЕС

В Днепре ликвидировали ботоферму спецслужб рф, которая массово распространяла через интернет дезинформацию относительно общественно-политической обстановки в европейских странах. Кроме того, задокументированы факты масштабной агитации в поддержку страны-агрессора и разгона призывов к захвату государственной власти в Украине.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Для проведения враждебных информационных диверсий оккупанты создали через подконтрольную ботоферму почти 10 тысяч фейковых аккаунтов. Для их анонимной регистрации использовались SIM-карты украинских, российских и европейских мобильных операторов.

По данным следствия, к организации незаконной деятельности причастна жительница областного центра, длительное время работавшая в сфере IТ. После полномасштабного вторжения на нее «вышел» представитель спецслужб рф и предложил негласное сотрудничество в пользу оккупантов.

По указанию своего московского куратора она создала вражескую ботоферму. Необходимое телекоммуникационное оборудование установило в съемной квартире.

Используя специальное программное обеспечение, каждый день она регистрировала в интернете до 100 фиктивных аккаунтов.

Через них фигурантка «генерировала» в соцсетях манипулятивный контент, в том числе фейковые комментарии «известных экспертов» и «политологов». Для подготовки прокремлевских сообщений злоумышленница использовала материалы по пропагандистским интернет-ресурсам кремля.

За проведение подрывной деятельности она получала деньги из рф.

Также зафиксированы случаи дистанционного администрирования вражеского телекоммуникационного узла напрямую с территории рф.

В ходе обысков по местоположению ботофермы сотрудники СБУ обнаружили: комплекты GSM-шлюзов для регистрации учетных записей; компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением; SIM-карты мобильных операторов.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении по статье 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти») Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Напомним, как СБУ и полиция обнаружили мощную ботоферму, которую использовали спецслужбы рф и украинская политсила – у Порошенко говорят, что непричастны к этому. Впоследствии появилась информация, что по делу о ботоферме фигурируют нардеп «ЕС» Артур Герасимов и эксперт Виктор Майстренко.