На Харьковщине на мине подорвался автомобиль пиротехников – погибли два человека

прочтения: 302
20.10.2022 17:34

В Харьковской области погибли двое пиротехников из Луганского гарнизона ГСЧС – Алексей Еманов и Сергей Троценко.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Луганской области.

Они погибли в результате взрыва противотанковой мины, сдетонировавшей под колесами автомобиля. Также тяжело травмировались еще четверо пиротехников, сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти их.

“К сожалению, война неумолима и уносит лучших, тех, кто ежедневно рисковал собственной жизнью для безопасности других. Ребята отдали самое дорогое – свою жизнь. Светлые воспоминания о них навсегда останутся в наших сердцах", - говорится в сообщении.

    Фотофакт