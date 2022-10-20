На Харьковщине на мине подорвался автомобиль пиротехников – погибли два человека

В Харьковской области погибли двое пиротехников из Луганского гарнизона ГСЧС – Алексей Еманов и Сергей Троценко.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Луганской области.

Они погибли в результате взрыва противотанковой мины, сдетонировавшей под колесами автомобиля. Также тяжело травмировались еще четверо пиротехников, сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти их.