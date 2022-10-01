Рф перевела из Сирии значительное количество личного состава и систем С-300 в Украину

Россия значительно сократила свой военный контингент в Сирии, передислоцировав личный состав и военную технику для усиления своих позиций в Украине.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух западных дипломатов и высокопоставленного чиновника по сектору обороны Израиля.

Официальные лица высказали разные оценки по количеству выведенных войск — двое из них сказали, что это два батальона, или от 1200 до 1600 солдат, а другой сказал, что это гораздо больше. Но все сошлись на том, что численность боевого состава россии в Сирии уменьшили.

По словам этих трех чиновников, рф сейчас вывела систему С-300 из Сирии, чтобы усилить свое неустанное вторжение в Украину.

Также отмечается, что уменьшение российской поддержки сирийского режима может изменить взгляды Израиля относительно Украины, где в последние дни возобновились дебаты о предоставлении военной помощи Украине.

Напомним, как в Сирии российские войска открыли огонь по израильским самолетам из комплекса ПВО С-300.