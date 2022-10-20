российские пленные, которые добровольно сдадутся ВСУ, могут вернуться домой или уехать в Европу, - нардеп

Николаевский нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин рассказал, что может ожидать российских военнопленных, которые добровольно сдаются и не совершали военных преступлений.

Об этом он написал в Telegram.

"Как член Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными часто слышу вопрос "Что ждет российских военных, которые сдаются по программе "Хочу жить"?. На самом деле, все очень просто. Русские солдаты, добровольно сдающиеся в плен, получают статус пленного комбатанта. Вся процедура и их последующий статус регулируются закрытыми постановлениями Кабмина”, – сообщил он.

Если россияне не совершили военных преступлений, то у пленных есть выбор:

а) вернуться на родину по программе обмена,

Б) подать просьбу остаться в Украине (политическое убежище, вид на жительство, гражданство и т.п.),

В) переехать в другую страну, которая согласилась принимать на постоянное проживание российских граждан (в частности, Германия, Нидерланды).