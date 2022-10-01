Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС – ее подрыв приведет к катастрофе на Юге Украины

россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины. российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

– Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

– Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без охлаждающей воды – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым, и о котором периодически якобы «заботятся» в москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение россии к нашему украинскому Крыму. В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой, - пояснил Зеленский.

Он говорит, что россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт.