Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС – ее подрыв приведет к катастрофе на Юге Украины

россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины. российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
– Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.
– Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без охлаждающей воды – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым, и о котором периодически якобы «заботятся» в москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение россии к нашему украинскому Крыму. В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой, - пояснил Зеленский.
Он говорит, что россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт.
– Украинских работников выкинули с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у россии не было возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Следует вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы. россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину. Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты, и на что они уже были способны, – обратился Зеленский к Европейскому совету.