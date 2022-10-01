Зеленский призвал мир не допустить подрыва Каховской ГЭС, который станет равнозначным ядерному взрыву

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество не допустить теракт, к которому россия готовится на Каховской гидроэлектростанции.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Напомним, что агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами. Этим россия создает основу для масштабной катастрофы на Юге Украины.

- Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще одного российского теракта. Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северокрымский канал при разрушении дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе Крым.