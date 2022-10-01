На Западе «полезные идиоты» призывают к миру, но это делается в пользу россии, - Ермак

Нарративы о «мире ценой Украины» снова раздаются с разных сторон и их продвигает рф.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, написавший колонку для американской газеты The Washington Post.

Один из таких нарративов: «Украина должна прекратить освобождение своих территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну».

«Нас это не устраивает. Украина стремится к миру. Но наши условия известны. Мы не раз их озвучивали. Президент Владимир Зеленский сказал просто: наказание за преступление агрессии; защита «права на жизнь, свободу и… безопасность», восстановление безопасности и территориальной целостности Украины; гарантии безопасности; и решимость мирового сообщества реализовать эту программу… Нам говорят, что пора прекратить кровопролитие, будто мы сами хотим воевать. Нам советуют ставить во главу угла интересы человечества, будто мы угрожаем миру ядерным апокалипсисом», - отметил Ермак.

Он считает, что россия не хочет возвращать Украине территории, потому что хочет закончить войну победителем.

«российские войска отступают. российской промышленности не хватает ресурсов, экономика разрушается, и срочное прекращение боевых действий является единственным способом для россии сохранить лицо. С этой целью кремль готов прибегнуть к ядерному шантажу, в то время как его полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с кремлем. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины. Ни ради справедливости», - объяснил Ермак.

Напомним, что ранее миллиардер Илон Маск призвал Украину фактически капитулировать перед рф.