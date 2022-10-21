ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: СМИ сообщили, что США могут выделить $50 миллиардов на финансирование Украины

Уже 240-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 20 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 октября.

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03:37 Члены Конгресса из Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении миллиардов долларов помощи Украине заранее на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.

Об этом сообщает “Украинская правда" со ссылкой на NBC News.

Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что его однопартийцы "не собираются предоставлять карт-бланш для Украины", то есть поддерживать постоянное финансирование ее потребностей в связи с войной против россии.

В связи с этим представители демократов и республиканцев рассматривают возможность принять законопроект для обеспечения гораздо более высокого уровня военной и другой помощи, чем предыдущие пакеты помощи для Украины.

Этой суммы будет достаточно, "чтобы убедиться, что (Украина) сможет продержаться до конца года", сообщил NBC News сенатор-республиканец. По данным источников издания, речь идет о сумме в примерно 50 миллиардов долларов.

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