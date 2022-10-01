Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 28 оккупантов, танк и два склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 20 октября доступна по этой ссылке.

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07:19 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.

Вместе с тем, оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне останавливают работу.

07:16 У морпехов из николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты появились антидроновые ружья, что позволит еще активнее противостоять вражеским беспилотникам.

07:02 На Южнобужском направлении обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния вдоль линии фронта. Но враг в то же время наносит огненное поражение наших позиций, тыловых районов и общин вдоль линии фронта, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 20 октября.

Воздушная разведка вражескими беспилотными летательными шпионами продолжается как вдоль линии столкновения, так и относительно Черноморского побережья.

В Бериславском районе враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией. Как следствие, получил ответное огневое поражение нашими силами и ретировался.

В общей сложности в течение боевого дня Силами обороны была применена авиация семь раз: били по враждебным позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач.

Зафиксированные потери врага составляют 28 рашистов, две самоходные артсистемы типа «Мста-С», миномет, боевая машина пехоты и танк, а также повреждены две боевые машины пехоты, другая автомобильная техника. В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны два склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются.

В штормовом Черном море вражеские корабли маневрируют у побережья Крыма, корабельная группировка состоит из семи единиц, среди которых четыре больших десантных корабля и один ракетоноситель, который может нести на борту восемь крылатых ракет типа «Калибр».