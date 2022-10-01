Французские эксперты идентифицировали оружие, из которого расстреляли гражданскую автоколонну на Харьковщине

Французские эксперты осмотрели 16 из 26 тел погибших в результате расстрела гражданской эвакуационной колонны вблизи села Куриловка Харьковской области, а также две из шести входивших в колон. Они идентифицировали тип оружия.

Об этом руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков, передает «Интерфакс-Украина».

Как известно, расстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей была обнаружена после деоккупации значительной территории Харьковщины. Сначала на месте военного преступления обнаружили 24 тела, среди которых 13 детей. Впоследствии в посадке обнаружили еще погибшую женщину. 17 октября обнаружили 26 жертву зверского российского террора - 19-летнего юношу.

– На кузовах обнаружены части фугасных снарядов 30 и 45 мм. Согласно выводам наших французских коллег, они принадлежат к военным орудиям, расположенным на тяжелой военной технике БМП-2 и БРМ 3К «Рысь». Эти машины находятся на вооружении армии РФ. Кроме того, в 16 осмотренных ими труппах гражданских лиц были обнаружены металлические остатки снарядов. Они идентифицировали эти снаряды и оружие, из которых они были выпущены... Это похоже на ВОГ-17 и ВОГ-25, - сказал Фильчаков.

По его словам, в уголовном производстве назначено 27 судебно-медицинских и 8 судебных молекулярно-генетических экспертиз.