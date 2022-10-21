В Донецкой области СБУ задержала коллаборанта, который сдавал оккупантам представителей движения сопротивления, а затем помогал врагам бежать от ВСУ

В Донецкой области СБУ установила местонахождение и задержала еще одного коллаборанта, который «сдавал» врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Вражеский приспешник также показывал агрессорам дома местных фермеров, выехавших из области. Такие домовладения захватчики сначала разграбили, а затем расселяли в них свой личный состав и маскировали во дворах военную технику.

Во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области злоумышленник помогал оккупантам убегать от украинских войск лесными тропами. Затем он пытался скрываться от правосудия.

Однако сотрудники СБУ сразу разоблачили его после деоккупации района.

По данным следствия, задержан житель поселка Старый Караван, который в начале полномасштабного вторжения добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант предоставлял оккупантам личные данные украинских патриотов и адреса проживания их близких.

Полученные учредительные данные карательные отряды агрессоров использовали для массовых репрессий против местных жителей.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по части 7 статьи 111-1 («Оказание незаконным вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований») Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины.