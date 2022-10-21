В Кривом Роге сформировали патрули для проверки экономии электроэнергии – 70 коммерческим объектам свет отключили принудительно

В Кривом Роге патрулируют бригады коммунальщиков и правоохранителей, которые следят за экономией электроэнергии.

Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.

Как известно, в результате вражеских обстрелов по энергетическим объектам в стране возникли проблемы с электроэнергией. Граждан просят экономно использовать электроэнергию, чтобы была возможность восстановить поврежденные сети.

«Как я и предупреждал, правила экономии электроэнергии в Кривом Роге будут контролироваться максимально жестко. Вчера с 17:00 до глубокой ночи 19 сводных бригад, включавших представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы города во всех без исключения районах. Несмотря на предписания отключить наружную рекламу и иллюминацию на всех объектах бизнеса, нашлись те, кто решил, что наше общее дело по содержанию «энергетического фронта» их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов», – написал Вилкул.

В то же время он отметил, что в целом город показал «настоящую сплоченность, дисциплину и выдержку» при экономии электричества.

Вилкул отметил, что бригады будут работать все дни, пока будет действовать режим строгой экономии и исключений не будет ни для кого.

Напомним, что в центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что чем ответственнее украинцы будут экономить электроэнергию, тем короче будут графики отключений.