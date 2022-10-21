Горы мусора, брошенное оружие и боеприпасы: Николаевские морпехи показали разбитые позиции оккупантов

Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали разбитые украинской артиллерией позиции российских войск.

«Накивая лаптями от наступления морпехов на южном направлении, рашисты успешно «приняли непростое решение» и передали оружие и боеприпасы русским ленд-лизом.

Морские пехотинцы щедрые воины. Они обязательно отблагодарят оккупантов, сжигая собранными трофеями российские танки», – отметили в бригаде морской пехоты.