Разведчики перебрали иранский дрон Mohajer-6 и рассказали о его начинке – вражеский дрон готовы запускать против оккупантов

Разведка разобрала на винтике иранский дрон «Мохаджер-6» и готова направить его обратно на рашистов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Приземленные дроны помогают военным обнаружить слабые места этой техники и еще более исправно с ними бороться. В ходе исследований наши военные обнаруживают и происхождение деталей, которые используются для создания этой убийственной техники. Особенно, говорят, помогают по этому делу невредимые образцы.

- Когда мы получаем целый образец, который можно разобрать и посмотреть, как работает одна система с другой, то это гораздо лучше, чем когда у нас есть обломки, - говорит представитель Главного управления разведки.

«Мохаджера-6», сбитого в сентябре, раскрутили буквально до последнего винтика. Изготовлен он был в феврале этого года, не исключено, что это был один из первых его вылетов. Что сразу бросилось в глаза – то, как иранский производитель скрывал все следы, кто изготовил этот летательный аппарат. Издали производителя надписи на английском языке с грамматическими ошибками.

- Мы только на одном устройстве нашли надпись на фарси, сделанную вручную, которую они просто не заметили, с обратной стороны на плате нанесена, - добавляют разведчики.

Что же касается начинки, то большинство в дроне – иностранное. Пробитый мотор, например, австрийский.

– Камера видеодиапазона – это японская «Сони». Камера инфракрасного диапазона. Есть два одинаковых США и Китай. Здесь маркировок нет. И лазерный дальномер – китайский, – рассказывают эксперты.

И хотя все эти элементы преимущественно бытовые и не считаются военными, информация об их происхождении, добавляют разведчики, позволяет усложнить доступ Ирана к ним.

– Возможность на политическом уровне с другими странами перерезать пути снабжения средств, пусть они и не военные. И это снизит производство таких самолетов, - объясняют военные.

Учитывая, что рашисты подписали очередной крупный контракт на покупку таких дронов, дополнительные преграды будут точно не лишними, говорят в разведке. Также каждый такой «испытуемый» позволяет нашим военным лучше понять слабые стороны аппарата и, соответственно, эффективнее его сбивать в будущем.

Таких «Моджахеров 6» наши ПВО «приземлили» пока меньше пяти, но это только потому, что россия не так часто их использует. По приблизительным подсчетам, враг имеет их всего около двух десятков. Сам дрон используют преимущественно для разведки. Боевые цели он тоже может поражать, но вес бомбы там относительно невелик. Меньше 10 килограммов, то есть он не так страшен, как «Шахед».

Сам дрон, говорят разведчики, уступает в характеристиках «Байрактарам». Впрочем, значительно лучше российских летательных аппаратов. Нашим же разработчикам начинка дрона и его конструкция также могут принести идеи для собственных разработок, а в соцсетях украинцы вообще успели пошутить: готовы сами собирать такие дроны из подручных элементов, если военные дадут их список.

На службе ВСУ вскоре может оказаться и испытуемый «Моджахер», ведь он полностью функционален. Единственное, что нужно сделать – базу для управления, и тогда купленный за российские деньги беспилотник причинит немало вреда именно рашистам.