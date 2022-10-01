«У этих пид*ров все есть»: Оккупант рассказал про комплектацию армии и сравнил войну в Украине с конфликтами в Сирии и Чечне

Российский военнослужащий рассказал про нежелание продолжать контракт и разницу в обеспечении украинской и российской армии.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Ладно, уже сейчас почти месяц контракта, будем надеяться, что сейчас можно будет раньше уйти и я там буду смотреть, слушать, узнавать. Если можно будет за месяц, то вообще будет хорошо, уйду раньше.

- Конечно.

- Потому что сейчас зима, холода, снабжение х*евое. Мы вчера разговаривали с этим ВЧК - это военные, короче, наёмники. Они, кто им деньги платит, они и воюют. Они говорят: «Бл*, даже в Сирии п*же было, чем тут». Говорит не было такого, а здесь, говорит, ужас че твориться. Говорит, да и Чечня - кто в Чечне был это не война. Это бл* вообще что-то непонятное твориться здесь. По боеприпасам тоже: бронебойных патронов нет. Мы же проверяли броник. Обычные вообще ему них*я - тряпка только разорвалась и все. А бронебойные просто шьет насквозь к х*ям.

- А *б твою мать.

- Обычные патроны вон все валяются, выкидывают нах*й, не надо, толку от них. Ну от пулевых - толком мало пулевых, осколочные всё, от мин. Минами закидывают. Сегодня, бл* *бать вообще ох*ел: остановились, воды надо было с одной позиции взять залить. Остановились - *б твою мать - 50 метров сзади прилет мины. *бать думаю, ну может попытка корректировщиков. потом справа, параллельно нам нах*й, еще один. Я говорю: «Это по нам, съ*бываем». Воду закинули и *бу дали. А «птички» никакой не было. Откуда увидели - х*й знает. Если только со спутника, нах*й. У тих п*даров все есть. У них бл* квадрокоптеров этих, ну "птичек" - п*зда. А у нас - одна и все. И то, тут на этой неделе *бнулась, найти не могли.

- П*здец.

- Вот такое снабжение. Да и мамка говорит, что все, они гуманитарнку собирают, до пехоты, которая спереди, вот мы, до нас это ничего не доходит: ни медикаменты, ни одежда - ничего.