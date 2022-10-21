СБУ открыла уголовное производство относительно поставок оккупантам иранских дронов и ракет для войны против Украины

Следователи СБУ начали уголовное производство, которое должно установить всех причастных к поставке в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают России в войне против Украины. Так что целью расследования является поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности», – отметили в СБУ.

Производство открыто по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины («Пособие государству агрессора»). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

«Тот, кто помогает россии обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления рф. Ибо нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу. Несмотря на попытки россии замаскировать «Шахеды» под «Герани», мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их», – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что Евросоюз утвердил санкции против Ирана за поставку россии дронов, которыми бомбят Украину. США также готовы ввести санкции против Ирана за передачу россии дронов-камикадзе.

Совет осудил Иран за поддержку вооруженной агрессии россии против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.