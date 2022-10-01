На совещании у мэра Николаева СБУ задержала директора ритуальной службы Сагайдака за сотрудничество с оккупантами

В Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф – им оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба». Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ и в областной прокуратуре.

Установлено, что злоумышленник сдавал врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших защитников.

Кроме этого, должностное лицо-предатель собирало разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона.

Другой его задачей было «информировать» агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

Чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции.

Задокументировано, что у них есть прокремлевские взгляды и неоднократно подтверждали это в личных разговорах и «сообщениях» в соцсетях.

Служба безопасности установила личность представителя спецслужб рф, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона.

Именно по его заданию злоумышленники собирали разведданные и передавали их через анонимные аккаунты в Telegram.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили доказательства преступных действий, в частности, конспиративную переписку руководителя вражеской агентуры со своим «куратором».

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование, чтобы привлечь к ответственности других участников агентурной группы.

Как известно, директором КП «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры.Напомним, как в апреле был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры харьковчанин Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины. В начале сентября СБУ сообщила о завершении расследования по противоправной деятельности Геннадия Германа. Его будут судить в Одессе.