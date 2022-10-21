Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС полгода назад, сейчас там проводятся работы по минированию шлюзов и опор, - ГУР

Российские оккупанты запланировали подрыв дамбы заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

Известно, что на дамбе установлены 2 военных тентованных «Камаза» без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

«На сегодняшний день окончательно понятно, что государство террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов, под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон», - сказано в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что украинские власти готовы к любому развитию событий на Каховской ГЭС.