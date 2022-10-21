Президент Зеленский ввел санкции против белорусских властей и оборонного сектора, которые помогают оккупантам

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям в отношении 2507 граждан Беларуси и 1374 белорусских компаний.
Об этом сообщает "Зеркало недели".
Санкции ввели против супруги самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Галины. Также под санкции попали представители силовых ведомств:
- Виктор Хренин – министр обороны;
- Виктор Гулевич – первый заместитель министра обороны;
- Анатолий Лаппо – председатель Госпогранкомитета;
- Андрей Швед – генпрокурор;
- Дмитрий Гора – руководитель Следственного комитета;
- Иван Кубраков – министр внутренних дел;
- Иван Тертель – глава КГБ.
Среди юридических лиц: Государственный военно-промышленный комитет Беларуси; государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника"; ООО "Оборонительные инициативы"; научно-производственное ООО "ОКБ ТСП"; 558-й авиационный ремонтный завод.