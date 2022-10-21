Президент Зеленский ввел санкции против белорусских властей и оборонного сектора, которые помогают оккупантам

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям в отношении 2507 граждан Беларуси и 1374 белорусских компаний.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Санкции ввели против супруги самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Галины. Также под санкции попали представители силовых ведомств:

- Виктор Хренин – министр обороны; - Виктор Гулевич – первый заместитель министра обороны; - Анатолий Лаппо – председатель Госпогранкомитета; - Андрей Швед – генпрокурор; - Дмитрий Гора – руководитель Следственного комитета; - Иван Кубраков – министр внутренних дел; - Иван Тертель – глава КГБ.

Среди юридических лиц: Государственный военно-промышленный комитет Беларуси; государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника"; ООО "Оборонительные инициативы"; научно-производственное ООО "ОКБ ТСП"; 558-й авиационный ремонтный завод.