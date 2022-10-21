«Преступления россиян в Украине - это геноцид, его подстрекает лично путин», - Кулеба

Преступления россиян в ходе полномасштабной агрессии подпадают под статьи Конвенции о геноциде 1948 года, и Украина работает над привлечением российских преступников к ответственности за геноцид украинского народа.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении к конференции "Международное право против геноцида", организованной в Берлине.

- Преступления россиян в Украине – это геноцид по всем признакам. Убийство украинцев лишь за то, что они украинцы, интенсивное подстрекательство к геноциду российскими государственными медиа, российскими чиновниками и лично путиным. Устрашающие факты принудительного вывоза украинских детей с оккупированных территорий в россия, где их передают российским семьям и силой воспитывают как россиян, уничтожая их украинскую идентичность, - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что россияне часто даже не скрывают своих намерений по уничтожению украинцев как национальной группы, в частности, насильственному вывозу украинских детей.

- Это системная государственная политика России… Мы неоднократно жестко осуждали эти преступления, активно работаем вместе с украинскими правоохранителями и международными структурами по установлению фактов для сбора доказательной базы в будущем деле о геноциде, - отметил он.

Он напомнил о прошлогодней статье путина "Об историческом единстве украинцев и россиян", которая отрицает право Украины на существование и закладывает идеологическую основу для геноцида. По словам министра, геноцидная риторика лишь усугубилась в российских государственных СМИ и высказываниях российских чиновников после начала полномасштабного вторжения.