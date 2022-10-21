«Преступления россиян в Украине - это геноцид, его подстрекает лично путин», - Кулеба

Преступления россиян в ходе полномасштабной агрессии подпадают под статьи Конвенции о геноциде 1948 года, и Украина работает над привлечением российских преступников к ответственности за геноцид украинского народа.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении к конференции "Международное право против геноцида", организованной в Берлине.
- Преступления россиян в Украине – это геноцид по всем признакам. Убийство украинцев лишь за то, что они украинцы, интенсивное подстрекательство к геноциду российскими государственными медиа, российскими чиновниками и лично путиным. Устрашающие факты принудительного вывоза украинских детей с оккупированных территорий в россия, где их передают российским семьям и силой воспитывают как россиян, уничтожая их украинскую идентичность, - заявил министр.
Кулеба подчеркнул, что россияне часто даже не скрывают своих намерений по уничтожению украинцев как национальной группы, в частности, насильственному вывозу украинских детей.
- Это системная государственная политика России… Мы неоднократно жестко осуждали эти преступления, активно работаем вместе с украинскими правоохранителями и международными структурами по установлению фактов для сбора доказательной базы в будущем деле о геноциде, - отметил он.
Он напомнил о прошлогодней статье путина "Об историческом единстве украинцев и россиян", которая отрицает право Украины на существование и закладывает идеологическую основу для геноцида. По словам министра, геноцидная риторика лишь усугубилась в российских государственных СМИ и высказываниях российских чиновников после начала полномасштабного вторжения.
“Одно российское государственное издание дошло до того, что написало об “окончательном решении украинского вопроса”. Остается только догадываться, была ли параллель сознательной или нет, но заявление само по себе устрашающее”, - заметил он, обращаясь к немецкой аудитории в зале (проводится аналогия с Холокостом в нацистской Германии – НН).