Невзоров предложил разместить 14 тысяч российских пленных на энергообъектах, которые обстреливает рф

Журналист Александр Невзоров предложил использовать российских военнопленных, чтобы рф не обстреливала украинские объекты энергетики.

Об этом он написал в Telegram.

Напомним, что в октябре рф активизировала атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, что привело к ущербу, человеческим жертвам, и временным отключениям электроэнергии.

“Имея не менее 14 тысяч военнопленных, Украина демонстрирует загадочную щепетильность. Для того, чтобы прекратить удары по энергообъектам и «водокачкам», достаточно всего лишь разместить на них группы попавших в плен путинских солдат. Никакой новации в этом нет. Нарушения Женевской конвенции тоже нет, энергообъекты – это социальные, а не военные структуры, не склады, не базы и не батареи”.