Мэр Николаева прокомментировал задержание предателя: «Чтобы не было никаких слухов»

После задержания директора коммунального предприятия по подозрению в госизмене мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал это событие и предупредил коллаборантов о неотвратимости наказания.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Как известно, в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф - им оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак.

Сенкевич рассказал, что утром сотрудник СБУ сообщили ему о сотрудничестве директора коммунального предприятия с оккупантами и он поехал на его задержание, чтобы «посмотреть этому подонку в глаза».

– Я сразу на том же совещании всем присутствующим сказал и сейчас повторяю, что так будет со всеми, кто посмеет предать наше государство. Конечно, еще будет суд, и суд вынесет приговор. Но я считаю, что за сотрудничество с оккупантами должна быть самая высокая мера наказания. Потому что за такое сотрудничество мы платим очень высокую цену – жизнями невинных николаевцев. Продолжаем работать. Благодарю Службу безопасности Украины за работу, которую они проводят. И пусть эти крысы знают, что мы найдем каждого! Слава Украине! – сказал мэр.

Напомним, как в апреле был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры харьковчанин Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины. В начале сентября СБУ сообщила о завершении расследования по противоправной деятельности Геннадия Германа. Его будут судить в Одессе.