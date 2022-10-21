Латвия усиленно проверит россиян, которые живут в этой стране, – глава МИД Ринкевич

Латвия будет проверять всех россиян, которые живут в стране на постоянной или временной основе, а части из них после таких проверок, вероятно, не продлят ВНЖ.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает «Настоящее Время».

Сейчас в Латвии имеют ВНЖ около 10 тысяч россиян.

– Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам, – подчеркнул министр.

Он также не исключил, что россиянам при продлении ВНЖ будут задавать вопросы: «Чей Крым? Что происходит в Украине?» – чтобы выяснить их политические взгляды и то, поддерживают ли они агрессивную политику кремля в Украине.

– Если человек просто убегает от мобилизации в россии и живет здесь (в Латвии) – это одно, – пояснил инициативу про проверки ВНЖ россиян министр. – Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие, – то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к р. И это вина не только одного человека, путина: мы здесь это видим как войну, которую ведет вся россия.

Ринкевич также подчеркнул, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают свою страну, пытаясь избежать мобилизации на войну в Украине. Это противоречит заявлениям некоторых европейских чиновников, например главы Евросовета Шарля Мишеля: тот недавно заявил, что страны Евросоюза должны принимать у себя граждан РФ, бегущих из страны от мобилизации.

– Эти люди – не против войны, которую россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница, – объяснил глава МИД Латвии позицию Риги. – Если вы считаете, что то, что сейчас творится в россии, недопустимо – то выступайте против российской власти.

– Знаете, меня не убеждает аргумент, что в россии ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан – да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности, – заметил Ринкевич.

С конца сентября Латвия наряду с другими странами Балтии полностью запретила въезд россиянам по туристическим визам, однако продолжает принимать заявления о предоставлении убежища, политического и гуманитарного, в том числе от граждан россии. Но, как следует из слов министра, угроза мобилизации не будет являться основанием для предоставления убежища в Латвии гражданам рф.