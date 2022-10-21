СБУ идентифицировала еще восемь организаторов «референдумов» на оккупированных частях Николаевщины и Херсонщины

В результате следственно-оперативных действий установлены еще восемь организаторов незаконных «референдумов» во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Так, в Херсонской области задокументирована преступная деятельность семи жителей Генического района, которые согласились на «предложение» агрессоров возглавить так называемые «избирательные комиссии» в райцентре и поселке Новоалексеевка.
Находясь на «должностях» они занимались подготовкой к проведению псевдоголосования.
Установлено, что коллаборанты организовывали функционирование незаконных «избирательных участков», в том числе подбирали «персонал» и снабжали его оргтехникой.
Кроме того, вражеские приспешники формировали так называемые «реестры избирателей», в которые «вписывали» граждан, выехавших за пределы области. Таким образом, они искусственно «накручивали» явку людей и количество голосов на фейковых мерах кремля.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по: ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Еще один приспешник агрессоров разоблачен на организации псевдореферендума на территории Кинбурнской косы на Николаевщине (константин тистол , - ПН).
По данным следствия, коллаборантом оказался активный сторонник прокремлевских взглядов, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к российским захватчикам.
Во время проведения незаконного плебисцита он активно комментировал его сфальсифицированные «результаты» для пропагандистских ростб и телеграмм-каналов.
В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории АР Крым.
Сотрудники Службы безопасности установили места нахождения всех коллаборантов, маршруты их перемещения и круг связей. Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.