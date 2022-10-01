ВСУ ищут решение, как бороться с иранскими ракетами, которые получит рф

В украинской армии пока нет таких средств противоракетной обороны, которые могли бы бороться с иранскими баллистическими ракетами, которые россия заказала в Иране. Но военные ищут выход из ситуации.
Об этом рассказал на брифинге спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Бабель".
- К сожалению, у нас есть информация, что россия будет усиливать свои способности с помощью иранских баллистических ракет. Наши специалисты [зенитно-ракетных войск] говорят, что лучшая защита против них – это уничтожить их на складах. Потому что у Украины нет таких систем противоракетной обороны, чтобы эффективно им противодействовать, - отметил он.
По его словам, единственное возможное препятствие – это если мир найдет механизмы, чтобы сделать невозможным поставки этих ракет в россию.
Также Игнат рассказал о работе немецкой системы ПВО IRIS-T. Он отметил, что эта система показала себя отлично и уже прошла боевое крещение.
- Во время крайних обстрелов, которые были, IRIS-T показала себя с очень хорошей стороны. Безусловно, боевое крещение, проверку боеспособности, его результативности прошел комплекс. Эта информация будет передана немецкой стороне. Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят ПВО Украины, - подчеркнул он.