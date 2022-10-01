лукашенко заявил, что Беларусь не будет воевать – при этом диктатор помогает россии бомбить Украину

В настоящее время в Беларуси не проводится скрытая мобилизация и страна не находится в состоянии подготовки к участию в войне.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет "Зеркало недели".

- Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны, – заявил он.

Также нелегитимный глава страны подчеркнул, что Беларусь изменила подходы к оснащению войск, опираясь на опыт войны, развязанной россией в Украине. Он подчеркнул, что предпочтение будет отдаваться более простой, но модернизированной и надежной технике. диктатор Беларуси добавил, что в настоящее время страна обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы.

- Мир очень открыт, взаимосвязан. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Пока мы справимся. Будем пытаться справиться, – сказал лукашенко.

Напомним, что российская армия использует территорию Беларуси для атак на Украину.